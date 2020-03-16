Мишустин поручил разрешить заказ лекарств через интернет

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Заказ безрецептурных лекарств с доставкой хотят разрешить через интернет, передает ТАСС. Принять законопроект зампреду правительства Татьяне Голиковой поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина дал еще несколько поручений. Россиянам на карантине должны обеспечить особый порядок выплаты больничных, а медработникам, занимающимся профилактикой распространения коронавируса, будут положены стимулирующие выплаты. Планируется создать специальный фонд для премирования врачей, отличившихся в борьбе с заболеванием.

С 17 марта на месяц на таможне запустят зеленый коридор для товаров первой необходимости. В городах уберут ограничения для транспорта торговых сетей.

Компании в сферах туризма и авиаперевозок получат отсрочку в выплате налогов. В рамках бюджета текущего года правительство может использовать резерв в 300 миллиардов рублей для покрытия первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан, уточнил Мишустин.

В ближайшее время выстроят систему онлайн-оповещения о развитии ситуации с коронавирусом, запустят телефонную горячую линию. Сведения будут распространяться в том числе через соцсети.

"Яндекс" создал онлайн-карту, на которой отмечается распространение COVID-19. Источники информации – Роспотребнадзор и Университет Джонса Хопкинса в США.

Первые случаи заражения были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ, в мире заразилось свыше 153,5 тысячи человек, более 5,7 тысячи умерло.

В материковом Китае зарегистрировано 80,8 тысячи случаев заражения. 3 213 пациентов скончались, свыше 67,7 тысячи излечилось. В России зарегистрировано 63 случая инфицирования. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало российским вузам перевести студентов на систему дистанционного обучения. Школы столичного региона перешли на свободное посещение.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает пять тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.