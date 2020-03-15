В Подмосковье начнут ежедневно дезинфицировать жилые дома

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Службы ЖКХ начнут регулярно, в ежедневном режиме, дезинфицировать подъезды жилых домов в качестве меры профилактики коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство ЖКХ МО.

"С понедельника всеми управляющими организациями Московской области ежедневно будет проводиться дезинфекция специализированными средствами входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин", – заявили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что дополнительно будут обрабатывать офисы Единых расчетных центров и Мосэнергосбыта по Москве.

Дезинфицировать будут 54 тысячи домов и 156 тысяч подъездов. Таким образом, будет сформирована безопасная среда, подходящая для пребывания жителей многоквартирных домов.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса. Он попросил внимательно соблюдать те рекомендации, которые делают врачи.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

