Собянин призвал москвичей не поддаваться панике в связи с распространением коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин призвал жителей столицы не поддаваться панике в связи с распространением нового коронавируса. В эфире телеканала "Россия-1" он попросил внимательно соблюдать те рекомендации, которые делают врачи.

"На Mos.ru специальный сайт введен, в котором пошагово описаны все рекомендации. Тех горожан, которые побывали за границей или соприкасались с этой группой риска, я бы попросил соблюдать карантинный режим. Чтобы они сообщали на горячую линию, если они видят случаи нарушения этого режима", – отметил мэр.

Собянин призвал работодателей не допускать на работу лиц, которые побывали в очагах, связанных с коронавирусом.

"Вместе мы одолеем эту проблему. Для паники нет никаких причин, город работает в прежнем нормальном режиме, работает транспорт, предприятия, организации. Нужно относиться к этому с одной стороны спокойно, а с другой стороны быть бдительным", – сказал градоначальник.

Он добавил, что в городе контролируются все контакты больных коронавирусом. С этими людьми работают, берут соответствующие анализы и следят за карантинным режимом. Мэр также опроверг "безответственные заявления о том, что в Москве огромное количество инфицированных больных".

"Наоборот, мы сами заинтересованы немедленно сообщать горожанам о случаях заболевания. Чтобы как можно быстрее локализовать эту ситуацию, без широкого информирования граждан это невозможно делать", – подчеркнул Собянин.

Он добавил, что "нет ни одного случая, чтобы мы промедлили и не сообщили гражданам о том, что происходит". Мэр уточнил, что главный упор делается на работу с группами риска, и обратил внимание, что ситуация в столице лучше, чем во многих городах мира.

Кроме того, Собянин поблагодарил медицинский персонал, переведенный на усиленный режим работы. "Сам режим поликлиник на прием людей, которые болеют ОРВИ, гриппом или пневмонией, более жесткий. Мы стараемся, чтобы потоки болеющих ОРВИ или гриппом не пересекались со здоровыми людьми", – сказал мэр.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о создании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, в который войдут члены уже работающего оперативного штаба, комиссии по устойчивости экономической ситуации в стране, а также руководители регионов страны.

Премьер призвал россиян, которые планировали ехать за границу, минимизировать все поездки.

В Москве отменены все массовые мероприятия, на которых численность участников превышает показатель в 5 тысяч человек. Аналогичные меры введены и в Московской области.

С 16 марта Россия ограничивает пассажирские воздушные перевозки со странами ЕС, Норвегией и Швейцарией. Останутся лишь полеты в столицы государств и чартеры до полного вывоза россиян на родину. Регулярные рейсы будут осуществляться через терминал F Шереметьево.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.

Первые случаи заражения коронавирусом были обнаружены в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года.