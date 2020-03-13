Лидеры стран G7 проведут видеоконференцию по проблеме коронавируса

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Лидеры государств – участников G7 проведут чрезвычайное совещание в формате видеоконференции 16 марта, чтобы обсудить ситуацию с COVID-19. Об этом написал французский лидер Эммануэль Макрон в микроблоге в Twitter.

"Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием", – уточнил он.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Заражены свыше 132 тысяч человек в 123 странах и зарубежных территориях. Большинство выздоровело, свыше 5 тысяч скончалось.

Европа стала центром пандемии COVID-19. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. В России зарегистрировано 45 случаев, из них 24 приходится на Москву.

Глава экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань высказал точку зрения о том, что новые случаи заражения по всему миру могут завершиться в июне. Исполнительный директор программы ВОЗ по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан ранее утверждал, что рассчитывать на исчезновение COVID-19 к лету не стоит.

ВОЗ рассчитывает, что пик заболевания новым коронавирусом наступит в ближайшее время, сообщила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове. Она добавила, что все будет зависеть от действий стран по сдерживанию пандемии. Надо готовиться к любому развитию событий, заключила Ван Керхове, передает РИА Новости.