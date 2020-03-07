В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету

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Рассчитывать на то, что коронавирус COVID-19 исчезнет к лету, не стоит, заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, если это произойдет, это станет настоящим чудом.

"Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Мы не можем делать такое предположение", – цитирует его РИА Новости.

Райан заметил, что сейчас нет оснований предполагать, что новый вирус пройдет сам по себе, поэтому призвал бороться с ним.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Согласно последним данным, число жертв коронавируса в Китае достигло 3 тысяч 70, за сутки умерли 28 человек, выздоровели 1 тысяча 678 граждан.