РФ временно закроет границу с Ираном из-за коронавируса

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Правительство России решило временно приостановить пропуск через границу иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из Ирана. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина распоряжении.

Согласно распоряжению, граница будет закрыта с 7 марта. Ограничения не распространяется на граждан государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

Кроме того, в документе говорится, что Росавиация должна в суточный срок проинформировать авиакомпанию "Аэрофлот" и другие компании о временном запрете. МВД и его территориальным органам поручено приостановить прием документов, а также оформление и выдачу приглашений на въезд в РФ и разрешений на привлечение на работу указанных граждан.

Также МИД поручено временно приостановить выдачу и прием документов на оформление виз данной группе лиц и уведомить о временных ограничениях Исламскую Республику Иран.

Вспышку COVID-19 зафиксировали в конце декабря 2019 в Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

По последним данным, во всем мире новым вирусом заражены 100 026 человек, выздоровело более 55 тысяч человек, скончалось более трех тысяч. Только в Китае число зараженных превысило 80,5 тысячи человек. ВОЗ заявила о распространении COVID-19 вне Китая в 85 странах, в том числе в России.

