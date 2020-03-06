Число заболеваний коронавирусом в Бельгии возросло до 109

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Число заболевших коронавирусом в Бельгии за сутки увеличилось до 109 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 50 заразившихся. Таким образом, 5 марта было зафиксировано 69 новых случаев заболевания.

Первая вспышка заболевания коронавирусом COVID-19 была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань китайской провинции Хубэй. Всемирная организация здравоохранения на данный момент оценивает угрозу распространения болезни как очень высокую.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Китае превысило 80,5 тысячи человек, скончались 3042, излечилось более 53 тысяч человек. ВОЗ заявила о распространении коронавируса вне Китая в 85 странах.

Ранее первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Ватикане. Личность заболевшего пока не раскрывается. После выявления инфицированного в городе-государстве приостановили работу в целях санитарной обработки помещений.

До этого первая смерть от коронавируса была выявлена в Великобритании. Известно, что пациент параллельно с пневмонией страдал другим заболеванием.