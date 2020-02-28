ВОЗ подняла уровень угрозы коронавируса до очень высокого

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Всемирная организация здравоохранения дала новую оценку риска распростронения коронавируса на глобальном уровне, сообщает РИА Новости.

Теперь эксперты рассматривают угрозу COVID-19 как очень высокую. Кроме того, в ВОЗ сообщили, что в настоящий момент специалисты разрабатывают около 20 вакцин от коронавируса. Считается, что первые результаты появятся через несколько недель.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус позитивно оценил меры России и некоторых других стран по борьбе с коронавирусом. Также в организации предупредили, что эпидемия COVID-19 может перерасти в пандемию. 30 января ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.

Первая вспышка заражений опасной инфекцией появилась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным число зараженных в материковом Китае превысило 78,8 тысячи. 2788 скончались вследствие заболевания. 36,1 тысячи излечились и выписались из больниц.

Также тяжелой признана ситуация в Южной Корее, Иране и Италии. По состоянию на 27 февраля численность зараженных на Апеннинском полуострове остановилась на отметке в 528 человек. В Республике Корея остается 2337 инфицированных.

В связи с этим МИД и Ростуризм призывают граждан РФ воздержаться от поездок в эти страны. Кроме того, за гражданами Южной Кореи и Ирана усилено медицинское наблюдение в московских аэропортах. Ранее в России временно прекратили выдачу виз гражданам из этих стран. Кроме того, с Южной Кореей и Ираном было ограничено авиасообщение.

На данный момент в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 не выявлено.