ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Новый коронавирус COVID-19 может перерасти в пандемию. Об этом говорится на официальной странице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.
"Использование слова "пандемический" в настоящий момент противоречит фактам, но, разумеется, ситуация должна внушать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он подчеркнул, что сейчас универсального подхода к борьбе с новым вирусом не существует. Гебрейесус добавил, что власти каждой страны должны самостоятельно и в полной мере оценивать возможные риски заражения.
В середине февраля в Китае было запущено производство потенциального лекарства от коронавируса. Речь идет о препарате, прежде известном как Favipiravir или Avigan. Он официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Производство запущено в провинции Чжэцзян.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что две российские тест-системы против коронавируса признаны эффективными. Их разработали в центре "Вектор".
Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.
Кроме того, эпидемия коронавируса сейчас активно бушует в Италии. По последним данным, 528 человек на территории Италии считаются инфицированными. Известно о 14 жертвах эпидемии в стране.
В связи с распространением коронавируса на севере Италии в 12 городах ввели карантинный режим. Власти страны приняли решение также отменить или завершить раньше срока ряд мероприятий, закрыли для посещения общественные места.
Из-за распространения коронавируса в России продлили введенные ранее ограничения до 1 апреля. Кроме того, обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.
МИД РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Южную Корею, Иран и Италию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: