ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый коронавирус COVID-19 может перерасти в пандемию. Об этом говорится на официальной странице Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

"Использование слова "пандемический" в настоящий момент противоречит фактам, но, разумеется, ситуация должна внушать страх. Мы должны сосредоточиться на сдерживании и при этом делать все, что можем, чтобы подготовиться к потенциальной пандемии", – заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что сейчас универсального подхода к борьбе с новым вирусом не существует. Гебрейесус добавил, что власти каждой страны должны самостоятельно и в полной мере оценивать возможные риски заражения.

В середине февраля в Китае было запущено производство потенциального лекарства от коронавируса. Речь идет о препарате, прежде известном как Favipiravir или Avigan. Он официально получил одобрение Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами для выхода на рынок. Производство запущено в провинции Чжэцзян.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее рассказала, что две российские тест-системы против коронавируса признаны эффективными. Их разработали в центре "Вектор".

Вспышка коронавируса COVID-19 была выявлена в городе Ухань в конце 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Число зараженных в материковом Китае достигло 78,5 тысячи человек, скончались 2744, излечились 32,5 тысячи.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 30 странах, в том числе в России. Стало известно о первых пациентах в Норвегии и Румынии, Дании и Эстонии.

Кроме того, эпидемия коронавируса сейчас активно бушует в Италии. По последним данным, 528 человек на территории Италии считаются инфицированными. Известно о 14 жертвах эпидемии в стране.

В связи с распространением коронавируса на севере Италии в 12 городах ввели карантинный режим. Власти страны приняли решение также отменить или завершить раньше срока ряд мероприятий, закрыли для посещения общественные места.

Из-за распространения коронавируса в России продлили введенные ранее ограничения до 1 апреля. Кроме того, обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.