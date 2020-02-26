Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Введенные в РФ ограничения из-за коронавируса продлили до 1 апреля. Об этом стало известно по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с заболеванием, сообщает ТАСС.
"Мы продлеваем до 1 апреля все те ограничения, которые действовали до 1 марта, соответствующие нормативные документы будут завтра внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства. Это же касается ограничений по проведению международных мероприятий", – сказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
По ее словам, также обсуждается возможность перевода студентов из КНР в российских вузах на дистанционное обучение.
Помимо этого, с 1 марта будет приостановлено авиасообщение с Южной Кореей. В этой стране активно распространяется новая форма пневмонии, поэтому полеты разрешат только на ряде рейсов компаний "Аэрофлот" и "Аврора" (только чартерные). Полеты будут разрешены только до вывоза всех россиян из Южной Кореи.
Рейсы из Южной Кореи будут принимать в терминале F аэропорта Шереметьево. Ранее аналогичный порядок применяли в отношении самолетов, прибывающих из Китая.
Татьяна Голикова также подчеркнула, что регионы России готовы оказывать зараженным помощь в случае распространения коронавируса. На данный момент в РФ не зарегистрировано новых случаев. За все время эпидемии медики выявили только два эпизода – заболели два жителя КНР.
По словам Голиковой, для борьбы с потенциальным распространением коронавируса COVID-19 в России разработано пять прототипов вакцины. При этом ранее посол КНР в РФ заявил, что в стране уже изготовили средство, которое позволяет модифицировать иммунитет против болезни. Вакцину необходимо доработать, после чего она поступит в медучреждения.
Вспышка коронавируса была выявлена в городе Ухань в декабре 2019 года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, число зараженных коронавирусом в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечилось свыше 29 тысяч.
В Российской Федерации на данный момент под наблюдением врачей остаются более 12 тысяч человек, прибывших из КНР. Специалисты проводят лабораторное обследование всех прибывающих из КНР, анкетируют и передают врачам медицинских организаций по месту жительства.
Россия с 20 февраля 2020 года ввела временный запрет на въезд граждан КНР в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике.
В Москве приняты меры по борьбе с коронавирусом
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