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Общество

13:21

Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Южной Корее

происшествия общество за рубежом

Фото: AP/Newsis /Lee Moo-ryul

В Южной Корее умер от коронавируса местный житель. Этот случай стал первым летальным исходом на территории республики, передает "Газета.ру".

В настоящее время точную причину смерти предстоит установить, однако известно, что человек был инфицирован COVID-2019.

Также сообщается о 22 новых случаях заражения уханьской пневмонией на территории страны. Большинство из них были зафиксированы в городе Тэгу. Таким образом, общее число инфицированных в государстве достигло 104 человек.

Вспышка коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в конце прошлого года. ВОЗ признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, назвав вирус эпидемией с многочисленными очагами.

Согласно последним данным, число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом COVID-19, составило 74,5 тысячи человек, зафиксировано 2,1 тысячи случаев смертельных исходов.

Отмечается, что в настоящее время в России новых случаев заболевания новым типом пневмонии обнаружено не было.

Эпидемия коронавируса может начаться в России через полгода

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Сюжет: Коронавирус в Китае

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