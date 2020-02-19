Врачи создали новый метод диагностики коронавируса

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Врачи нашли способ более оперативно определять заражение коронавирусом. Новый метод диагностики заболевания основывается на анализе уровня лейкоцитов в крови пациентов, передает ТАСС.

Молекулярные биологи из Китая обнаружили, что следы уханьской пневмонии можно обнаружить практически с 80% вероятностью в том случае, если у пациента фиксируется необычно низкое количество иммунных клеток разряда эозинофилов.

"Почти сразу после начала этой эпидемии огромное число пациентов с кашлем и температурой хлынуло в больницы. В результате этого врачи просто не успевали вовремя ставить диагноз и отправлять зараженных в карантин", – говорится в сообщении.

Болезнь выявляли по упрощенной методике из-за того, что не хватало расходных материалов для генетического тестирования, а также из-за обилия ложноотрицательных диагнозов. Медики стали опираться на наличие симптоматики и данные томографии.

Сейчас же ученым удалось выяснить, что пониженное число в крови эозинофилов – подтипа лейкоцитов – почти во всех случаях ассоциировалось с инфекцией.

Отмечается, что у инфицированных граждан таких клеток было вдвое, а то и втрое меньше, чем у других людей.

В среднем у носителей 2019-nCoV эозинофилов было в 2-3 раза меньше, чем у других больных.

Специалисты полагают, что благодаря новой методике качество диагностики заболевания будет улучшено. Кроме того, медики надеются на замедление дальнейшего распространения коронавируса.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань произошла вспышка эпидемии коронавируса. На сегодняшний день известно о 2004 жертвах COVID-19. Общее количество зараженных превысило 74,1 тысячи человек. 14,3 тысячи выписали из больниц после выздоровления.

В связи с этим гражданам КНР запретили въезд в Россию с 20 февраля. Ограничение касается как туристических поездок, так и частных.

Ранее ученые нашли новый способ лечения коронавируса. С помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов.