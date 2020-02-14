Врачи нашли эффективный способ против коронавируса

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Методика переливания плазмы переболевших коронавирусом доказала свою эффективность, сообщает Xinhua News.

Также заявление сделал глава больницы в Ухане Чжан Динюй, передает "Комсомольская правда".

Эксперты пояснили, что в плазме некоторых людей, справившихся с заболеванием, были обнаружены антитела, способные противостоять COVID-19.

Отмечается, что с помощью нового метода уже удалось вылечить десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявили, что заразиться коронавирусом могут до двух третей населения мира.

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Первые сведения о вспышке нового типа пневмонии стали распространяться из китайского Уханя в декабре прошлого года. По последним сведениям, пневмонией нового типа заболели 59,8 тысячи человек, скончались 1368 человек. Вылечены 5911 человек.

Чтобы не допустить распространения вируса на территории России, правительство решило закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан КНР, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян.

Были приостановлены полеты всех регулярных российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. РЖД, в свою очередь, прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.