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Россия закроет границу с Монголией из-за коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам, граждане Белоруссии и Китая, имеющие вид на жительство в РФ, при въезде через пункты пропуска будут проходить карантин.

Также Голикова заявила, что правительство начнет эвакуацию граждан России из Китая. Сейчас на Хайнане находится около 2 665 россиян. Сопровождать в полете их будут специалисты Роспотребнадзора. После эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней.

Кроме того, правительство готовит проект о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова распорядилась создать при организации координационный центр для борьбы с новой формой пневмонии. Созданный агентством центр будет транслировать решения штаба правительства РФ через медицинские, санитарные и научные организации ФМБА России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин накануне подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Аналогичная мера действует и на нескольких других участках государственных рубежей.

В России уже выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом. Это граждане Китая, они находятся сейчас в Забайкалье и Тюменской области.

Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции назвали город Ухань в китайской провинции Хубэй.

Всего в Китае зарегистрировано свыше 9 тысяч случаев заболевания. Жертвами болезни стали 213 человек.