Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск сотрудникам из КНР

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Роспотребнадзор порекомендовал организациям, где работают граждане Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения в связи с риском распространения коронавируса. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"...В адрес Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", Российского союза промышленников предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации даны предложения обратиться к работодателям с рекомендацией: в случае наличия работников – граждан КНР, находящихся в настоящее время в отпуске на территории Китая, продлить их отпуск до особого распоряжения", – говорится в сообщении.
Ранее продлить каникулы планировалось для китайских студентов в Москве. Помимо этого, будет организован медицинский контроль в общежитиях, где живут студенты из Китая.
Новая форма пневмонии, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, стала причиной гибели более 170 человек, а число зараженных превысило восемь тысяч. Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку ЧС международного значения. Впервые о случаях заболевания стало известно в конце декабря 2019 года.
Созданный в России оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом обсудит дополнительные меры борьбы с заболеванием. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрыть границу страны на Дальнем Востоке.
Министерство иностранных дел РФ рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Китай. Россия также временно приостанавливает оформление электронных виз гражданам Китая для въезда в страну.
В России об инфицированных на данный момент неизвестно. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.
Сергей Собянин заявил, что в Москве появится оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Он взял ситуацию на личный контроль.
Тест-системы по диагностике коронавируса поступают в столицу из Новосибирского научного центра вирусологии без ограничения. Отмечается, что на подстанциях скорой помощи будут работать переводчики с китайского языка.
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией
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