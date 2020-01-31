Оперативный штаб обсудит меры по борьбе с коронавирусом в РФ

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Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в пятницу, 31 января, рассмотрит дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в секретариате заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой после решения Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ ранее признал вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, передает Агентство "Москва".

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. 30 января Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке. Это сделано в качестве одной из мер по борьбе с распространением нового вируса.

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Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань, возбудителем которой стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV, началась в конце декабря. Его также выявили в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке.

По состоянию на 30 января количество жертв коронавируса в Китае составляло 170 человек, а количество зараженных приблизилось к восьми тысячам. Также первый случай заражения зафиксировали в Тибете. Таким образом, инфицированные выявлены во всех регионах Китая, включая автономные зоны.

В России об инфицированных на данный момент неизвестно. Китайские власти считают, что пик вспышки начнется через 7–10 дней. Эксперт НМИЦ ФПИ Минздрава России Владимир Чуланов полагает, что в Россию заболевание может прийти в феврале.