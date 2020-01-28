Китайские власти спрогнозировали пик вспышки коронавируса в КНР

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Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7–10 дней. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает "Синьхуа".

В то же время он считает, что масштабного роста не будет.

Число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло 4 515. Количество летальных исходов составляет 106. Госкомитет Китая добавил, что 52 пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.

Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.

Тем не менее в Китае остается более 5,6 тысячи российских туристов. Большинство возвращается в плановом режиме, а те туристы, которые решили прекратить отдых, могут досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы приедут в Россию до 4 февраля.

Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай располагает возможностями для преодоления вспышки нового вида пневмонии.

Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.

Ростуризм советует воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.

Роструд призвал учитывать ситуацию в стране при планировании командировок. Любой работник вправе отказаться от них, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.

Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.