Китайские власти спрогнозировали пик вспышки коронавируса в КНР

Фото: TASS/David Chang/EPA
Пик вспышки коронавируса в Китае наступит примерно через 7–10 дней. Об этом заявил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает "Синьхуа".
В то же время он считает, что масштабного роста не будет.
Число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигло 4 515. Количество летальных исходов составляет 106. Госкомитет Китая добавил, что 52 пациента успешно прошли курс лечения и выписаны из медучреждений.
Заболевшие есть почти во всех регионах КНР. Коронавирус также выявлен в Австралии, Канаде, Вьетнаме, Германии, Камбодже, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Японии и на Шри-Ланке. В России заболевших на данный момент нет.
Тем не менее в Китае остается более 5,6 тысячи российских туристов. Большинство возвращается в плановом режиме, а те туристы, которые решили прекратить отдых, могут досрочно вернуться на чартерах туроператоров. Все организованные туристы приедут в Россию до 4 февраля.
Посольство России в Китае выясняет возможность и порядок выезда соотечественников из провинции Хубэй. Китайские власти ограничили передвижение на ее территории из-за распространения коронавируса. Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай располагает возможностями для преодоления вспышки нового вида пневмонии.
Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус.
Ростуризм советует воздержаться от туристических поездок в КНР. Российские туроператоры приостановили прием групп туристов из Китая. Меры по предупреждению распространения болезней принимают в РЖД.
Роструд призвал учитывать ситуацию в стране при планировании командировок. Любой работник вправе отказаться от них, если основания для такого отказа предусмотрены в Трудовом кодексе или трудовом договоре.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил организовать штаб по коронавирусу. Туда войдут его заместители, главы Минтранса, Минздрава, Роспотребнадзора, МЧС, МВД и Минпромторга.
Сергей Собянин заявил, что в Москве создадут оперативный штаб для координации деятельности городских и федеральных служб. Совместно с Росздравнадзором идет работа над оперативными поставками в город современных тест-систем. Мэр взял ситуацию на личный контроль.
В РФ не зарегистрировано зараженных коронавирусом – Роспотребнадзор
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: