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Общество

27 января, 18:50

Эпидемия фейков: как на коронавирусе зарабатывают аптеки и хайпуют блогеры

общество медицина

В России выявлено более 100 человек с подозрением на коронавирус. Все они посещали Китай, но ни в одном случае вирус не был установлен. Пока у одних россиян возрастает градус напряженности по поводу эпидемии, другие находят в этом свою выгоду. Рассказываем, как на коронавирусе аптеки делают бизнес, а пранкеры и блогеры в химзащитных костюмах набирают новых подписчиков.

В России вирус не установлен

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

О более чем 100 выявленных случаях с гражданами, посещавшими Китай и имеющими признаки инфекционного заболевания, рассказала главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.

На сегодняшний день мы выявили более 100 человек, которые имеют какие-либо клинические признаки инфекционного заболевания и вместе с тем в анамнезе имеют посещение Китайской Народной Республики. Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован.
Анна Попова
главный государственный санитарный врач РФ

Попова добавила, что "ни в одном случае не был установлен вирус, о котором сегодня мы с вами говорим, то есть китайский коронавирус 2019 года".

Несмотря на это, общее напряжение россиян на фоне новостей о распространении коронавируса повышается. В аэропортах усиливают санитарно-карантинный контроль, российские авиакомпании приостановили полеты в Китай, "Аэрофлот" разрешил сдать билеты в Китай без потери в деньгах.

Коронавирус ни у кого из китайских туристов в Москве не обнаружен

Москвичи серьезно забеспокоились, когда в одном из отелей в Войковском районе были обнаружены с высокой температурой и госпитализированы сразу семь китайцев. Однако наличие коронавируса у них не подтвердилось, симптомы пневмонии не обнаружены.

Аптеки предлагают свое лечение

Тем не менее в России уже нашлись умельцы заработать на общественной панике. В аптеках стали появляться постеры с рекламой средств, которые якобы должны защитить от азиатской эпидемии. "Долой китайский коронавирус" – гласит плакат с изображением витающих частиц вируса и убивающими их лекарствами. При этом сама вакцина против коронавируса 2019-nCoV еще находится в стадии разработки.

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

В столичных аптеках на запрос о наличии таблеток для профилактики коронавируса отвечают по-разному. Одни честно признаются, что таких нет, а другие с ходу предлагают несколько лекарств. В основном это общие противовирусные и иммуномодулирующие препараты стоимостью от 600 до 1200 рублей. Некоторые фармацевты рекомендуют какие-то конкретные лекарства, уверяя, что они помогут.

Знаете, мне кажется, должно помочь. Стоимость – 600 рублей.
ответ фармацевта на вопрос посетителя, поможет ли обычный противовирусный препарат в борьбе с китайским коронавирусом

В отдельных аптеках предлагают лекарства, которые использовались для лечения свиного гриппа, бушевавшего в мире два года назад. В целом фармацевты отмечают, что в последние дни люди стали более активно спрашивать о противовирусных препаратах. Также востребованы антисептики, маски и противомикробные салфетки.

Хайп на смерти

Особо эмоциональных начали тестировать на реакцию пранкеры. Так, в Магнитогорске местные блогеры разыграли горожан: сначала "случайный прохожий" в маске упал на землю, а потом двое "спецработников" в защитных костюмах его увезли на непонятной машине. Однако увидевшие ролик в соцсетях быстро заметили, что костюмы "медиков" вовсе не для химзащиты, а для обычных маляров. При этом с собой у них не было даже носилок, а на ногах красовались бахилы.

Видео: соцсети

В Москве тоже нашлись свои "герои", желающие хайпануть на волне азиатской эпидемии. Человек в костюме для химзащиты, противогазе и черных перчатках устроил представление прямо в центре зала метро. На перилах он вывесил плакат, на котором написал послание для коронавируса из трех букв, а чуть ниже прорекламировал свой канал с призывом подписаться.

Еще один фейк о коронавирусе активно распространился через мессенджеры. В сообщении говорилось о том, что в больнице Синьхуа погибли 23 человека, зараженные вирусом n7n9, поэтому главный канал не рекомендовал употреблять бананы, привезенные с юга. Испуганные люди мгновенно стали пересылать друг другу непроверенную информацию. Никто не обращал внимания, что китайский вирус имеет совсем другое обозначение – 2019-nCoV, а название главного канала, давшего рекомендации, не было указано.

Представление в московском метро. Фото: Агентство "Москва"

Сообщение получило наибольшее распространение через мессенджеры в Казахстане. По сообщению "Казахстанской правды", вице-министру здравоохранения Казахстана Камалжану Надырову даже пришлось сделать официальное заявление, что это фейк, а распространители будут привлечены к ответственности. При этом такие фейки в мессенджерах распространялись за пределами Китая, в самом Ухане подобного не было. "Нет, ничего такого никто не присылал. Даже в группы", – подтвердила Москве 24 проживающая в Ухане российская студентка Анжелика Зудина.

Как защититься от коронавируса

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Несмотря на нарастающее беспокойство россиян, бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред парламентского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал не поднимать панику. Он рассказал о 30 медицинских препаратах, которые уже сегодня применяются в российских клиниках и работают против коронавируса.

Уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики.
Геннадий Онищенко
бывший глава Роспотребнадзора, первый зампред парламентского комитета по образованию и науке

Также Онищенко добавил, что "всего у нас 39 коронавирусов, о которых мы пока знаем". И известны они уже с 1965 года, но наверняка их больше.

Тем не менее Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса и перевести больницы на строгий противоэпидемический режим. Такое постановление сделала главный санитарный врач РФ Анна Попова. Врачи будут практиковать сбор анамнеза у лиц с симптомами, не исключающими новый коронавирус. Сотрудники скорой, приемных отделений стационаров, медпунктов аэропортов и врачи, оказывающие первичную помощь, должны будут давать опросники.

Для профилактики коронавируса Роспотребнадзор выпустил рекомендации для граждан. В первую очередь это относится к тем, кто планирует путешествия: нужно обязательно уточнять эпидемиологическую обстановку там, куда вы едете. Также рекомендуется пить только бутилированную воду, есть термически обработанную пищу и мыть руки перед едой, а также после посещения многолюдных мест.

Роспотребнадзор не рекомендует посещать рынки, где продаются морепродукты и животные, а также культурно-массовые мероприятия с участием животных. При любом недомогании немедленно обращайтесь к врачу и сообщите о времени и месте пребывания в КНР.

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Лоскутникова Наталья

Сюжет: Коронавирус COVID-19

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