Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль во Внуково

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Столичное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково из-за китайского коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве уточняют, что такая мера позволит предотвратить завоз и распространение на территории России инфекционных заболеваний, а также ввоз химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для граждан.

Сотрудники Роспотребнадзора будут проводить дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа.

"К настоящему времени жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало. Лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что россиян нет среди пациентов, заразившихся коронавирусом на территории Китая. Посольство РФ в КНР продолжает внимательно следить за ситуацией в районах распространения заболевания.

На данный момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.