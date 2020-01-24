Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

24 января, 20:13

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль во Внуково

общество безопасность

Фото: ТАСС

Столичное управление Роспотребнадзора усилило санитарно-карантинный контроль в аэропорту Внуково из-за китайского коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В ведомстве уточняют, что такая мера позволит предотвратить завоз и распространение на территории России инфекционных заболеваний, а также ввоз химических, биологических и радиоактивных веществ, представляющих опасность для граждан.

Сотрудники Роспотребнадзора будут проводить дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа.

"К настоящему времени жалоб на ухудшение самочувствия от пассажиров и членов экипажа не поступало. Лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили, что россиян нет среди пациентов, заразившихся коронавирусом на территории Китая. Посольство РФ в КНР продолжает внимательно следить за ситуацией в районах распространения заболевания.

На данный момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

Россия усилила меры безопасности на ж/д вокзалах и в аэропортах из-за коронавируса

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика