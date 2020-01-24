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Общество

24 января, 18:19

"Аэрофлот" позволит без комиссии сдать билеты в Китай

транспорт общество

Фото: ТАСС/Zuma

Авиакомпания "Аэрофлот" предлагает пассажирам сдать билеты на рейсы в Китай с датами перевозки с 24 января по 7 февраля без взимания платы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае "Аэрофлот" принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям "Аэрофлота" в/из Китая", – говорится в сообщении.

Ранее Ростуризм призвал туроператоров в обязательном порядке информировать туристов об обстановке в КНР и предлагать вместо Китая более безопасные в эпидемиологическом отношении страны.

Вспышка заболеваний новым типом пневмонии была зафиксирована в китайском городе Ухань. Очагом эпидемии на данный момент является провинция Хубэй.

Эксперты из Китая уже подтвердили случаи передачи нового типа коронавируса между людьми. Китайские ученые сошлись во мнении, что новым типом коронавируса человек мог впервые заразиться от змеи.

В настоящий момент число заразившихся коронавирусом приближается к тысяче. Жертвами уханьской пневмонии уже стали 26 человек.

ВОЗ рекомендовала странам готовить меры из-за коронавируса. Ожидается, что международный вывоз случаев заболевания может распространиться на любую страну. Все авиарейсы по маршруту Ухань – Москва были отменены.

ВОЗ созывает многопрофильную миссию для борьбы с коронавирусом

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