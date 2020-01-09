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Общество

12:40

Специалисты назвали причину вспышки пневмонии в Китае

за рубежом общество медицина

Фото: AP Photo/Lo Sai Hung

Причиной вспышки вирусной пневмонии в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса. К такому выводу пришли специалисты, которые исследовали вирус в лабораторных условиях, сообщает "Газета.ру".

"Лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания", – говорится в сообщении.

59 человек, по данным комитета по делам здравоохранения города Ухань, заболели ранее неизвестной формой пневмонии.

Как сообщалось ранее, пострадавших объединяет то, что большинство работают на рынке морепродуктов. Больные жалуются на лихорадку, некоторые испытывают сложности с дыханием.

В Ухань приехали эксперты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая для наблюдения за вирусом.

В Китае зафиксировали случаи пневмонии неизвестного происхождения

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