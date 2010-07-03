В Минздраве сообщили о росте заболеваемости пневмонией

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Общая заболеваемость пневмонией в стране за год выросла более чем на 12 процентов. Об этом сообщил портал News.ru со ссылкой на исследование министерства здравоохранения России.

По данным ведомства за 2018 год, количество заболевших тогда составляло 514,3 человека на 100 тысяч населения. Чаще всего пневмонией болеют в Кировской области, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах. Речь идет о 1199, 1193 и 1007 случаях на 100 тысяч населения соответственно.

Реже всего случаи заболевания пневмонией фиксируются в Москве, Дагестане и Магаданской области. В пятерку самых защищенных регионов также вошли Северная Осетия и Волгоградская область.

"Это инфекционное заболевание, оно подвержено определенному колебанию. Вряд ли стали больше болеть, просто стали лучше диагностировать и стали больше внимания обращать на пневмонию", – считает главный внештатный пульмонолог Минздрава в ЦФО Андрей Малявин.

Распространенность болезни обусловлена погодными условиями и низким уровнем вакцинации. Эксперт подчеркнул, что почти все регионы не достигли целевых показателей по антипневмококковым прививкам.

Пневмония – частое осложнение после гриппа. Симптомами болезни являются слабость и утомляемость, головная боль и озноб. Также на развитие заболевания могут указывать кашель, боль в грудной клетке, одышка и посинение кожи. Лечат пневмонию медикаметозно, а предупредить ее можно с помощью вакцины.

Ранее стало известно, что Минздрав рекомендовал включить десять новых препаратов в список жизненно необходимых и важных лекарств на 2021 год. К ним отнесли высокозатратные нозологии и препараты из перечня "Обеспечение необходимыми лекарственными средствами".