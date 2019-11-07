Минздрав рекомендовал в список жизненно важных 10 препаратов

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Комиссия Минздрава рекомендовала включить десять препаратов в список жизненно необходимых и важных лекарств (ЖНВЛП) на 2021 год.

Как сообщили в пресс-службе министерства, комиссия поддержала включение в список высокозатратных нозологий, а также препаратов, относящихся к перечню "Обеспечение необходимыми лекарственными средствами".

В него входят ипраглифлозин, селексипаг, симоктоког альфа, эмицизумаб, полимиксин B, дазатиниб, кабозантиниб, окрелизумаб и другие. Окончательное решение будет принято осенью 2020 года.

Перечень ЖНВЛП утверждается правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарства. Всего в список на 2020 год включено 758 лекарственных препаратов.

В мае Госдума приняла закон о госрегулировании цен на ЖНВЛП. В частности, он предусматривает снижение отпускных цен производителей на лекарства, которые включены в перечень.