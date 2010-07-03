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16:32

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Эксперты оценили уход с российского рынка трех жизненно важных лекарств

"Существуют аналоги": эксперты – об уходе с рынка жизненно важных лекарств

общество эксклюзив

16:32

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в Россию трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Речь идет о следующих препаратах: "Амитриптилине Никомед", который является антидепрессантом, "Метронидазоле Никомед" – противомикробном препарате, а также о "Атенололе Никомед", применяемом при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в интервью порталу Москва 24 оценил, может ли это нанести ущерб потребителям.

"Мы не ожидаем, что будет какой-то дефицит. Аналоги на российском рынке существуют и исчисляются десятками, причем как российского, так и иностранного производства. Так что если и возникнут какие-то проблемы, то они будут связаны исключительно с восприятием этой ситуации потребителями", – рассказал Беспалов.

Эксперт также добавил, что тот или иной препарат может по разным причинам пропасть с прилавков, поэтому следует всегда искать "разумный вариант".

Если есть сомнения в том варианте, который предлагает сотрудник аптеки, имеет смысл обратиться к лечащему врачу.
Николай Беспалов
эксперт фармацевтического рынка

В свою очередь, фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк также отметил, что у этих препаратов есть аналоги, однако сам факт их ухода с российского рынка, по его мнению, является не очень хорошим сигналом.

Аналог на данный момент найти будет достаточно легко. Другое дело, что сейчас эта история очень сильно раскручена в прессе, и как бы это не вызвало ажиотажный спрос на данные препараты, как бы их не смели с полок аптек. Вот в этом есть опасения.
Сергей Шуляк
фарманалитик, гендиректор компании DSM Group

Ранее Росздравнадзор сообщил о том, что японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" прекратит поставки на российский рынок трех лекарств. Такое решение не отразится на обеспечении россиян жизненно важными лекарствами, уточнили в службе.

Takeda пересмотрела продуктовый портфель компании и заявила, что необходимо переоснастить производство для выпуска других препаратов. Также компания отметила, что в России зарегистрировано значительное число идентичных лекарств, поэтому отзыв не окажет влияния на обеспечение пациентов жизненно важными препаратами. Takeda планирует отозвать регистрационные удостоверения в январе 2024 года.

В феврале назначаемый при бронхите "Эпистат" был изъят из обращения. Немногим ранее из аптек России стали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал".

Ксения Руденко

общество эксклюзив

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