Эксперты оценили уход с российского рынка трех жизненно важных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" с апреля прекратит поставки в Россию трех лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Речь идет о следующих препаратах: "Амитриптилине Никомед", который является антидепрессантом, "Метронидазоле Никомед" – противомикробном препарате, а также о "Атенололе Никомед", применяемом при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в интервью порталу Москва 24 оценил, может ли это нанести ущерб потребителям.

"Мы не ожидаем, что будет какой-то дефицит. Аналоги на российском рынке существуют и исчисляются десятками, причем как российского, так и иностранного производства. Так что если и возникнут какие-то проблемы, то они будут связаны исключительно с восприятием этой ситуации потребителями", – рассказал Беспалов.

Эксперт также добавил, что тот или иной препарат может по разным причинам пропасть с прилавков, поэтому следует всегда искать "разумный вариант".



Николай Беспалов эксперт фармацевтического рынка Если есть сомнения в том варианте, который предлагает сотрудник аптеки, имеет смысл обратиться к лечащему врачу.

В свою очередь, фарманалитик и гендиректор компании DSM Group Сергей Шуляк также отметил, что у этих препаратов есть аналоги, однако сам факт их ухода с российского рынка, по его мнению, является не очень хорошим сигналом.



Сергей Шуляк фарманалитик, гендиректор компании DSM Group Аналог на данный момент найти будет достаточно легко. Другое дело, что сейчас эта история очень сильно раскручена в прессе, и как бы это не вызвало ажиотажный спрос на данные препараты, как бы их не смели с полок аптек. Вот в этом есть опасения.

Ранее Росздравнадзор сообщил о том, что японская компания ООО "Такеда Фармасьютикалс" прекратит поставки на российский рынок трех лекарств. Такое решение не отразится на обеспечении россиян жизненно важными лекарствами, уточнили в службе.

Takeda пересмотрела продуктовый портфель компании и заявила, что необходимо переоснастить производство для выпуска других препаратов. Также компания отметила, что в России зарегистрировано значительное число идентичных лекарств, поэтому отзыв не окажет влияния на обеспечение пациентов жизненно важными препаратами. Takeda планирует отозвать регистрационные удостоверения в январе 2024 года.

В феврале назначаемый при бронхите "Эпистат" был изъят из обращения. Немногим ранее из аптек России стали убирать французское лекарство от кашля "Эреспал".

Ксения Руденко