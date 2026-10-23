Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 10:21

Общество

Дожди больше не ожидаются в Москве днем 23 октября

Фото: Агентство "Москва"/Елена Мельникова

В пятницу, 23 октября, в столичном регионе осадков не ожидается, а воздух прогреется до 10–13 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

В предутренние часы в Москве выпало 2 литра дождевой воды на квадратный метр, а в области – местами до 4 литров. Вероятность дождей сохранялась до 08:00 – 09:00, затем облачность рассеялась и выглянуло солнце.

Тишковец добавил, что дневная температура в пятницу окажется примерно на 5 градусов выше климатической нормы.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 октября, в Москве и Подмосковье также ожидается теплая, сухая и солнечная погода. Такой прогноз в беседе с RT озвучил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, днем столбики термометров поднимутся до 11–13 градусов, а ночью температура составит около 1–6 градусов.

Шувалов также отметил, что погода будет комфортной для конца октября, однако в начале ноября на европейской территории России возможно резкое похолодание.

Ранее сообщалось, что золотая осень в Москве завершится 27 октября. В этот день в столичном регионе ожидаются дожди и пасмурная погода, а температура воздуха составит от 3 до 8 градусов тепла.

Осадки принесет холодный атмосферный фронт, а на каждый квадратный метр выпадет от 5 до 7 литров дождевой воды. Дождливая и облачная погода сохранится до начала ноября.

Дожди придут в столицу в начале следующей недели

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