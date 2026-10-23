Сергей Собянин: Москва продолжит реализацию уникального проекта "Моя школа"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 2,5 триллиона рублей из городского бюджета планируется выделить на развитие столичного образования в течение ближайших трех лет, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Только на 2027 год заложено 801,3 миллиарда рублей. При этом главный приоритет – обеспечение качественного и доступного образования мирового уровня, а также масштабное обновление инфраструктуры учебных заведений.

Расходы на модернизацию материально-технической базы школ и других образовательных организаций в 2027–2029 годах составят 863,1 миллиарда рублей, причем 269,8 миллиарда из этой суммы – на 2027-й.

Новые школы и детские сады, которые построят и реконструируют, позволят ежегодно создавать учебные места примерно для 92 тысяч юных москвичей.

В сентябре 2026 года по программе "Моя школа" открылись сразу 100 обновленных зданий, а в 2027-м в порядок планируют привести еще 85.

Проектирование и строительство уже начаты в 11 из 15 школ будущего – современных образовательных пространств. Всего за три года предполагается построить 150 объектов образования: 26 за счет городского бюджета и 124 на средства инвесторов.

Продолжится комплексная подготовка старшеклассников к будущей профессии. Сейчас предпрофессиональные классы работают более чем в 75% московских школ, в них учатся свыше половины всех старшеклассников города.

Сохранится и грантовая поддержка образовательных организаций: на эти цели направят 18,9 миллиарда рублей, в том числе 6,3 миллиарда в 2027 году.

"Неотъемлемая часть образовательного процесса – гражданско-патриотическое воспитание молодого поколения. Будет продолжена традиция спортивно-патриотических лагерей, где школьники осваивают основы огневой, инженерной, строевой и туристской подготовки, а также учатся оказывать первую помощь", – заключил градоначальник.

Ранее Собянин рассказал, что почти 1,7 тысячи учебных лабораторий и мастерских в колледжах модернизировали с 2023 по 2026 год. В следующем году планируется обновить еще порядка 300 пространств, чтобы все студенты могли заниматься на оборудовании, которое встречается на реальном производстве.

Помимо этого, в Московском государственном образовательном комплексе открылись лаборатории, где будут готовить специалистов в области мехатроники, робототехники и ремонта электронных приборов. В Колледже Московского транспорта появился интерактивный тренажерный комплекс, предназначенный для обучения вождению электропоездов. Занятия ведут машинисты с опытом работы в "Центральной ППК" и РЖД.

