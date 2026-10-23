Жительница Башкирии похитила свою дочь ради страховых выплат

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В Башкортостане 43-летнюю женщину и 32-летнего иностранного гражданина заключили под стражу по обвинению в похищении человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По версии ведомства, мать договорилась со знакомым своей 18-летней дочери. Задача была заставить девушку дать согласие на то, чтобы страховые выплаты, полученные после гибели ее отца – участника СВО, тратились совместно. Сама женщина на эти деньги претендовать не могла, так как брак с погибшим был расторгнут.

Вечером 15 октября обвиняемые напали на девушку в парке культуры и отдыха в Стерлитамаке. Применив силу, они против ее воли посадили ее в автомобиль и увезли в частный дом в Федоровском районе, где удерживали.

Потерпевшей удалось найти телефон и обратиться в правоохранительные органы. Сотрудники полиции освободили ее, а предполагаемых похитителей задержали.

Ранее в Душанбе полицейские задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в похищении новорожденного из роддома. Ночью подозреваемая прибыла в родильный дом и оделась в одежду свекрови, работавшей там. Далее она проникла в палату, где спали роженицы, взяла ребенка, спрятала его в пакет и вышла из здания.