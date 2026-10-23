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23 октября, 10:39

Политика

Суд в Армении продлил арест сына экс-президента страны Кочаряна на два месяца

Фото: телеграм-канал "Роберт Кочарян/Robert Kocharyan"

Антикоррупционный суд Еревана постановил оставить Седрака Кочаряна, сына бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, под стражей еще на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Акопа Кюрегяна.

Он заявил, что считает такое решение ожидаемым с учетом давления на судебную систему и комментариев властей по поводу судебных актов, принятых в пользу обвиняемого. Адвокат также сообщил о намерении обжаловать продление ареста.

Сын экс-президента был арестован 26 августа на два месяца. Тогда адвокат Александр Кочубаев сообщал, что в этот период обвиняемый может видеться только с женой и детьми. Защитник также назвал дело незаконным политическим преследованием, заявив, что часть обвинений предъявлена после истечения срока давности, а другая – надуманная.

Позднее суд в Армении отправил под арест на два месяца и бывшего президента страны. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании денег в особо крупном размере и получении крупной взятки.

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