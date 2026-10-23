Скельскую пещеру в Крыму затопило после сильных дождей

Фото: vk.ru/skelskaya_cave

Скельская пещера в предгорьях Крыма оказалась затоплена после сильных дождей, а из ее входа вырывается мощный поток воды. Об этом РИА Новости рассказал спелеолог, председатель крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин.

По словам специалиста, вода с плато Ай-Петри продолжает сходить даже после прекращения дождей. Пещера расположена в нижней части северного склона горной гряды и служит одним из выходов подземных вод, которые проходят через карстовые полости.

Самохин отметил, что в нижней части пещеры находятся крупные подземные озера глубиной до 60 метров. Сам он погружался в одно из них на глубину 45 метров. Сейчас вода через лес стекает в ущелье реки Узунджа.

Подобное уже происходило в июне 2021 года, когда после сильных дождей в горах из пещеры также хлынул поток воды. Сейчас объект закрыт для посещения. После спада воды потребуется время, чтобы подготовить его к открытию для туристов.

Скельская пещера находится в Севастопольском регионе. Ее обнаружил и описал в 1904 году учитель села Скеля Федор Кириллов. Общая протяженность подземных ходов составляет 687 метров, а перепад высот с учетом подводной части достигает примерно 110 метров.

Ранее в районе Алушты альпинисты "Крым-Спаса" спасли молодого человека, который забрался на 40-метровую скалу в Долине Привидений на горе Южная Демерджи и не смог спуститься сам. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения добрались до туриста, эвакуировали его и проводили в село Лучистое.