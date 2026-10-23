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23 октября, 10:36

Город

Почти 14 тысяч москвичей получили квартиры по реновации за три месяца

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В третьем квартале 2026 года, с июля по сентябрь, почти 14 тысяч жителей столицы из 335 старых домов заключили договоры на равнозначные квартиры по программе реновации. Об этом сообщил заммэра, глава комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Больше всего правообладателей нового жилья отмечалось в сентябре – около 6,2 тысячи человек. Это на 70% больше, чем в июле, когда договоры заключили свыше 3,6 тысячи участников переселения, и почти на 50% больше, чем в августе, когда документы оформили около 4,2 тысячи человек.

Новоселы получили квартиры с улучшенной отделкой, выполненной по стандартам программы реновации. Жилье предоставляют в тех же районах, где стоят старые дома, исключение – Зеленоград и ТиНАО, там переселение идет в границах округов.

Активнее всего оформление шло в трех округах: на востоке договоры с городом заключили почти 2,6 тысячи человек, на юго-востоке – около 2,2 тысячи, на северо-западе – почти 2 тысячи.

"Переселение в крупные жилые комплексы осуществляется поэтапно, что позволяет специалистам уделить достаточно времени каждой семье при оформлении документов", – уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Записаться в центры информирования онлайн можно через суперсервис "Переезд по программе реновации" на портале mos.ru. Вся информация о программе также размещена на mos.ru.

Ранее стало известно, что только в сентябре в Москве построили и ввели в эксплуатацию 14 новых жилых комплексов по программе реновации. Новостройки появились в семи административных округах: четыре дома – в Юго-Восточном, три – в Юго-Западном, по два – в Восточном и Северо-Западном. Еще по одному ЖК построили на севере, северо-востоке и юге города. Всего в них обустроено почти 4,5 тысячи квартир площадью свыше 232 тысяч квадратных метров.

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