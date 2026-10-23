Численность снежных барсов в России выросла до 94 особей

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Популяция снежного барса в России за год увеличилась с 87 до 94 особей. Об этом сообщил председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденов в беседе с РИА Новости на открытии центра по сохранению редкого хищника в Киргизии.

По словам Узденова, наиболее быстрый рост численности ирбисов отмечается в Красноярском крае, в Саяно-Шушенском заповеднике и Республике Тыва.

В 2027 году в России планируют провести международную конференцию, посвященную сохранению снежного барса. Участники обсудят новые подходы к защите этого редкого животного.

Тем временем в Приморье показали, как дальневосточный леопард сменил шубу перед зимой. Обитающие на юге края леопарды обычно меняют шерстяной покров осенью. Зимой длина шерсти достигает 6–7 сантиметров, тогда как летом она составляет всего 2,5 сантиметра.