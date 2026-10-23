Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 10:10

Общество

Численность снежных барсов в России выросла до 94 особей

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Популяция снежного барса в России за год увеличилась с 87 до 94 особей. Об этом сообщил председатель попечительского совета межрегиональной ассоциации "Ирбис" Али Узденов в беседе с РИА Новости на открытии центра по сохранению редкого хищника в Киргизии.

По словам Узденова, наиболее быстрый рост численности ирбисов отмечается в Красноярском крае, в Саяно-Шушенском заповеднике и Республике Тыва.

В 2027 году в России планируют провести международную конференцию, посвященную сохранению снежного барса. Участники обсудят новые подходы к защите этого редкого животного.

Тем временем в Приморье показали, как дальневосточный леопард сменил шубу перед зимой. Обитающие на юге края леопарды обычно меняют шерстяной покров осенью. Зимой длина шерсти достигает 6–7 сантиметров, тогда как летом она составляет всего 2,5 сантиметра.

Читайте также


животныеобщество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика