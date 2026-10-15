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15 октября, 11:14

Регионы

Нацпарк в Приморье показал сменившего шубу дальневосточного леопарда

Видео: MAX/"Земля леопарда — дирекция заповедников"

Сменивший перед зимой шубу дальневосточный леопард попал на видео во время прогулки в Приморье. Кадры опубликовала пресс-служба национального парка "Земля леопарда" в мессенджере MAX.

Как рассказали в пресс-службе, обитающие на юге Приморья дальневосточные леопарды обычно меняют шерстяной покров осенью. Так они готовятся к холодам.

Летом шерсть у этих хищников короче, а к зиме отрастает густой подшерсток, который защищает животных от таежных морозов. Зимой длина шерсти дальневосточного леопарда достигает 6–7 сантиметров, тогда как летом она составляет всего 2,5 сантиметра.

Ранее в китайской провинции Цзилинь обнаружили дальневосточного леопарда, неизвестного российским ученым. Хищник шел по дороге, однако при приближении людей убежал в лес.

После изучения видеозаписи специалисты заметили, что такой узор пятен на шкуре не встречался у животных, обитающих в России. Эксперты пришли к выводу, что этот леопард, вероятно, живет в приграничных районах Китая.

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