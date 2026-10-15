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15 октября, 08:55

Город

В Московском зоопарке показали осеннюю охоту манула Тимофея

Видео: MAX/"Московский зоопарк"

В Московском зоопарке показали, как манул Тимофей искал добычу среди осенних листьев. Видеозапись учреждение опубликовало в своем канале в MAX.

Зоологи спрятали для манула перепелку в куче листвы, чтобы разнообразить процесс зажировки животного. Сначала Тимофей попытался напугать воображаемого противника резким броском в воздух, словно набираясь уверенности перед охотой. Затем манул быстро обнаружил спрятанную птицу и добыл себе обед.

В конце сентября манул Тимофей начал зажировку перед зимой. Его рацион составляет около 250–300 граммов корма в день, при этом один раз в неделю есть голодный день.

Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказывала о необычных привычках его обитателей. По ее словам, человекообразные обезьяны научились использовать случайно упавшие у киперов ключи как своеобразные трофеи и требовать за них выкуп.

В качестве обмена животные особенно ценят футболки с запахом человека: они не только привлекают их запахом, но и позволяют обезьянам примерять одежду. Кроме того, подопечные зоопарка любят кисломолочные напитки Actimel, особенно в закрытых бутылочках, которые могут самостоятельно открывать.

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