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23 октября, 11:09

Происшествия

Три человека пострадали при атаке БПЛА на Нижегородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Городецком округе Нижегородской области в результате падения обломков беспилотников травмы получили три человека. Их доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь, сообщает губернатор региона Глеб Никитин в своем канале в МАХ.

По предварительным данным, повреждения также получили несколько жилых домов, один объект образования и инфраструктуры. В округе школы перевели на дистанционный режим работы. На местах происшествий работают оперативные службы, сведения о причиненном ущербе уточняются.

В ночь на 23 октября и утром силы Минобороны и отряда "Барс-НН" (боевого армейского резерва страны) отразили атаку 19 беспилотников на территории области. Никитин поблагодарил силы ПВО и бойцов отряда за работу и профессионализм.

Ранее в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали три человека – двое мужчин и женщина. В Борисовском округе беспилотник атаковал автомобиль, водитель получил осколочное ранение, а в селе Белянка мужчина пострадал при детонации FPV-дрона. Женщина получила акубаротравму в Грайвороне.

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