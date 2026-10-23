Улицы в центре Москвы перекроют 24 октября

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23 октября, 09:27

Общество

Чернышенко помог упавшему в обморок ребенку

Фото: ТАСС/POOL/Григорий Сысоев

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко пришел на помощь молодому баскетболисту, который потерял сознание во время церемонии открытия тренировочного центра академии "Енисей" в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС.

Юноша упал прямо во время торжественной части. Чернышенко подбежал к нему, помог подняться и дал воды. Спортсмен быстро пришел в себя, после чего церемония продолжилась.

Открытие центра состоялось в пятницу, 23 октября, в ходе международного форума "Россия – спортивная держава". Форум принимает Красноярск 21–23 октября. Мероприятия проводятся при поддержке правительства России и министерства спорта. Функции оператора форума выполняет Фонд Росконгресс при поддержке правительства Красноярского края.

Ранее во время перелета рейсом Москва – Ханой министр здравоохранения России Михаил Мурашко спас человека. Глава российского Минздрава направлялся в командировку, когда вьетнамский экипаж обратился к пассажирам с просьбой о помощи. Как выяснилось, на борту самолета стало плохо 50-летнему мужчине. Мурашко за час стабилизировал состояние пассажира с гипертоническим кризом, а после приземления передал пациента медикам.

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