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Японский писатель Рю Мураками скончался в возрасте 74 лет, сообщили офис писателя и издательство Gentosha.

"Получив известие о его слишком ранней кончине, мы не можем сдержать глубокой скорби", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он умер 17 октября у себя дома. Похороны состоялись в кругу семьи.

Рю Мураками родился в 1952 году в префектуре Нагасаки. В 1976 году, еще будучи студентом, он дебютировал с романом "Все оттенки голубого", в котором описывается повседневность подростков-маргиналов. За эту книгу писатель получил премию журнала "Гундзо" для начинающих писателей и 75-ю премию Акутагавы. Общий тираж книги в Японии достиг около 3,5 миллиона экземпляров.

В 1980 году роман "Дети из камеры хранения" принес Мураками премию Номы для начинающих писателей, а в 1997 году за роман "Мисо-суп" он получил литературную премию "Емиури". В 2005 году роман "Вперед с полуострова!" был удостоен литературной премии Номы и культурной премии издательства "Майнити".

Мураками также был режиссером и сценаристом. Среди снятых им фильмов – "Токийский декаданс" и "Киоко", основанные на его собственных произведениях. Также по его роману "Топаз 2" режиссер Хидэаки Анно, до этого работавший только над аниме, включая "Евангелион", снял свою первую полнометражную игровую картину "Любовь и попса".

