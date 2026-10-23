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23 октября, 08:40

Технологии

"Яндекс" предупредил о проблемах с доступом к файлам в облачном хранилище

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Часть пользователей "Яндекса" по-прежнему сталкивается с трудностями при доступе к файлам в облачном хранилище. Компания восстанавливает сервис, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Яндекс".

Там добавили, что команда "Яндекс 360" продолжает работать над восстановлением работоспособности и полной функциональности сервиса.

Объем данных, к которым пользователи "Яндекс Диска" могут получить доступ, растет ежедневно. За последнее время вернули предварительный просмотр документов и исправили ряд ошибок при скачивании файлов и синхронизации с облаком в приложении для компьютера.

В начале октября "Яндекс" столкнулся с перебоями в работе ряда сервисов после пожара в дата-центре в Рязанской области. Кроме того, из-за атак БПЛА пострадали дата-центры в Калуге и Владимире.

Позже "Яндекс" восстановил работу большинства AI-сервисов. Затем был возобновлен доступ к кабинетам основных рекламных сервисов.

К настоящему моменту все функции приложения "Яндекс Go" снова доступны пользователям в России. Кроме того, компания восстановила основные функции рекламного сервиса "Директ", а также платформ "Яндекс 360" и "Яндекс Пэй".

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