Спецпроект mos.ru "Экоточки Москвы" поможет дать вещам вторую жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ненужную одежду, книги, игрушки и сломанную технику жители Москвы могут сдать в экоточки спецпроекта mos.ru "Экоточки Москвы", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Выбрасывать такие предметы в обычные контейнеры не стоит. Часть вещей получит новых владельцев, часть отправят на переработку, а сломанные приборы станут сырьем для новых изделий. Благодаря этому можно освободить место дома, помочь другим людям и сократить объем отходов, которые едут на свалки.

К сдаче принимают различные предметы гардероба – платья, брюки, футболки, обувь, а также домашний текстиль: постельное белье, скатерти, полотенца и халаты. Желательно, чтобы вещи можно было использовать повторно. Носки, колготки, нижнее белье и купальники в старом виде не принимают: они не подходят для переработки. Ремни, сумки, кошельки, клатчи, головные уборы и бижутерию принимают только в хорошем состоянии, чтобы ими могли пользоваться другие люди.

Одежду и текстиль стирают и сушат, обувь моют. Затем вещи раскладывают по пакетам отдельно для каждой категории – так проще сортировать. Пакеты завязывают: так содержимое не намокнет в дороге.

Справиться с разбором гардероба поможет метод трех коробок. Из шкафа по одной достают вещи и оценивают, подходят ли они по размеру, нравятся ли и используются ли сейчас. В первую коробку кладут вещи, которые носят постоянно, во вторую – те, с которыми пока не готовы расстаться, в третью – все лишнее. Вторую коробку на одну-две недели убирают. Если за этот срок ничего из нее не понадобится, содержимое тоже можно готовить к сдаче.

Подготовленные вещи относят в ближайшую экоточку, выбрав адрес на карте проекта. Точки размещают недалеко от жилых домов – в парках, общественных местах, бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах.

Одежду, еще годную для носки и не имеющую сильных повреждений или пятен, отдают нуждающимся, в благотворительные магазины и секонд-хенды. Вещи с дефектами отправляют на переработку. Там одежду разбирают на волокна. Из них делают, в частности, обтирочную ветошь – тряпки, которыми убираются на производствах и в сфере услуг. Синтетику и вещи, непригодные для повторного использования или переработки, утилизируют.

Для книг, журналов и другой печатной продукции город вместе с благотворительным проектом RE:books устанавливает отдельные контейнеры. Принимают издания в любом виде – даже ветхие и поврежденные. Книги нужно сложить в коробку или пакет и опустить в контейнер. Он защищает бумагу от влаги и грязи. Где находятся такие точки и когда они открыты, указано на карте спецпроекта.

Отсортированные книги отправляют в сельские библиотеки и социальные учреждения. Часть изданий продают со скидкой, а выручка идет на развитие сети пунктов приема. Ветхие и невостребованные книги перерабатывают в бумагу, картон, упаковку и строительные материалы.

К сдаче берут мягкие игрушки, кукол, машинки, пластиковые конструкторы и настольные игры. Игрушки должны быть чистыми и оставаться пригодными для игры. Их собирают в пакет. У электронных моделей вынимают батарейки и сдают их отдельно в специальные пункты – элементы питания считаются опасными отходами. Подходящую точку можно найти на карте спецпроекта.

Собранные игрушки попадают в благотворительные магазины и могут найти новых хозяев. Основную часть денег от продажи передают в фонд "Зигзаг добра". Фонд покупает реабилитационное оборудование для детей с особыми потребностями, а людям в трудной ситуации помогает одеждой и предметами быта.

На переработку принимают и сломанные либо давно не используемые электроприборы. К сдаче берут телефоны, компьютеры, телевизоры, чайники, микроволновые печи, дрели и другую технику, а еще кабели, провода, наушники и удлинители.

Устройство сначала отключают от электросети и других коммуникаций. Аккумуляторы вынимают, а также проверяют, не осталось ли внутри жидкости. Внешние кабели и аксессуары снимают. Их можно принести отдельно от основного прибора, но в те же точки.

С телефонов, ноутбуков и компьютеров советуют заранее перенести нужные фото, документы и файлы на другое устройство или в облако. Затем настройки сбрасывают, сим-карты и карты памяти вынимают. Переживать не нужно, если прибор не включается: технику уничтожат механически, и данные не сохранятся. Точки, где принимают электротехнику, перечислены на отдельной странице mos.ru.

Из собранных приборов получают металлы, стекло и другое сырье для новых товаров. Пластик, например, превращают в контейнеры для рассады – их применяют при озеленении Москвы.

Тяжелую мебель, старую бытовую технику и другие крупные предметы помогает вывезти сервис mos.ru "Вывоз ненужных вещей". На сайте можно оставить заявку на перевозку тяжелой мебели, бытовой техники и даже старого автомобиля.

Горожанам не нужно самим искать пункты приема вторсырья и везти туда вещи. Кроме того, сервис снижает нагрузку на экологию столицы. Предметы отправляют на специализированные предприятия. Там их разбирают и сортируют по видам материалов.

Полезные ресурсы идут на переработку и получают вторую жизнь. Опасные компоненты – например, фреон и тяжелые металлы – обезвреживают так, чтобы не навредить природе. Так сервис поддерживает замкнутый цикл в экономике и возвращает ресурсы в производство.

Ранее сообщалось, что за пять лет работы сервиса "Вывоз ненужных вещей" москвичи передали на переработку и безопасную утилизацию более 3,8 тысячи тонн предметов. Специалисты организаций-партнеров выполнили свыше 130 тысяч заявок. Чаще всего жители заказывали вывоз крупной бытовой техники: специалисты забрали около 36 тысяч холодильников, почти 35 тысяч стиральных машин, более 22 тысяч газовых и электрических плит и свыше 7 тысяч диванов. Мелкую бытовую технику вывозили более 5 тысяч раз.

