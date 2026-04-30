30 апреля, 09:23

"Вывоз ненужных вещей" помог отправить на социальные площадки 200 тонн вещей

С конца 2024 года благодаря сервису "Вывоз ненужных вещей" москвичи отправили на социальные площадки более 200 тонн вещей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

После подачи заявки сотрудники организации-партнера приедут и бесплатно заберут пригодные для дальнейшего использования одежду и обувь, включая головные уборы и предметы галантереи. Затем вещи передадут на соцплощадки, где они найдут новых владельцев.

Сотрудники сервиса рассказали, что больше всего заявок от горожан поступает в период межсезонья, когда люди обновляют гардероб. Чаще всего они сдают женскую и детскую одежду и обувь.

Воспользоваться сервисом "Вывоз ненужных вещей" могут зарегистрированные совершеннолетние пользователи портала mos.ru со стандартной или полной учетной записью.

Чтобы дать вещам вторую жизнь, на странице сервиса необходимо нажать на кнопку "Подать заявку" и заполнить специальную форму, в которой нужно отметить категорию "Одежда". После этого следует указать адрес, дату и время приезда специалистов. Затем пользователю позвонит оператор для подтверждения заявки.

Уточняется, что с помощью сервиса можно вывезти от 4 больших сумок, коробок или 8 пакетов стандартного размера. Одежда и обувь должны быть в хорошем состоянии, без запаха, чистыми и аккуратно упакованными.

В назначенный день специалисты заберут подготовленные вещи из квартиры и отвезут на специальный склад, где проверят, отсортируют и обработают кварцевыми лампами для дальнейшей передачи.

Кроме того, жители столицы могут самостоятельно принести вещи в специальные пункты проекта "Экоточки Москвы". Там принимают одежду, текстиль, игрушки, книги, электроприборы, а также блистеры от лекарств. Одежду и текстиль сортируют. Вещи в хорошем состоянии передают новым владельцам, а те, которые нельзя повторно использовать, отправляют на переработку.

Ранее сообщалось, что через сервис "Вывоз ненужных вещей" горожане могут сдать на переработку металлические двери и ванны. Чаще всего такую услугу заказывают люди, которые делают ремонт. При этом оставлять такие предметы около мусорки нельзя – за этим может последовать штраф за неправильную утилизацию.

