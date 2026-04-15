Сервис "Вывоз ненужных вещей" поможет москвичам избавиться от старых металлических дверей

Москвичи могут сдать на экологичную переработку металлические двери и ванны благодаря доступному на портале mos.ru городскому сервису "Вывоз ненужных вещей". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Чаще всего услугу по вывозу невостребованных вещей заказывают горожане, которые делают ремонт. В такие моменты трудно решить, как самостоятельно избавиться от дверей или сантехники, так как везти их лично на переработку долго и тяжело. При этом просто оставлять их у мусорки нельзя – за этим может последовать штраф за неправильную утилизацию.

Прибыв на свалку, стальные двери и чугунные ванны ржавеют десятки лет и занимают много пространства. Из-за этого теряется ценный природный ресурс, так как восстанавливаются полезные ископаемые очень медленно. Кроме того, во время разложения природе вредят неметаллические части предметов, например уплотнители из резины и ручки из пластика.

Сервис "Вывоз ненужных вещей" помогает москвичам быстро и эффективно решить эту проблему, внеся вклад в сохранение природы. Чтобы дверь была экологично переработана, с нее убирают все неметаллические части, после чего измельчают и отправляют на переплавку.

Отмечается, что для выпуска стали из вторсырья используется на 95% меньше энергии, чем при выплавке из первичной руды. Из сплава снова получаются новые предметы – двери, велосипеды, арматура.

Чтобы переработать акриловые ванны, необходима поэтапная химическая и механическая обработка. Акрил и стекловолокно разделяются, после чего крошку и полимеры дальше используют при производстве дорожных покрытий, промышленной тары и теплоизоляционных материалов.

С начала 2026 года горожане обратились к сервису уже свыше 500 раз. А с момента его запуска на переработку отправились более 3 тысяч дверей и около 4 тысяч ванн.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо подать заявку в разделе сервиса и внести данные в форму. Там указывается количество вещей, адрес, желаемая дата вывоза и время приезда специалистов. После заполнения поступит звонок от оператора. Он подтвердит заказ и уточнит детали.

Главное – предварительно демонтировать вещь самостоятельно. Тогда прибывшие специалисты смогут вынести ее из дома и отвезти в пункт переработки.

Услуга доступна всем взрослым москвичам, у которых есть стандартная или полная учетная запись на mos.ru. Оплата производится через сервис "Мои платежи" или по реквизитам.

Ранее на платформе "Электронный дом" появился сервис "Ремонт окон", благодаря которому москвичи могут подать заявку на проведение работ с окнами. Речь идет о замене оконных петель, ручек и уплотнителей, а также установке или замене москитных сеток. Работы выполняют специалисты компаний-партнеров, на все услуги предоставляют гарантию.