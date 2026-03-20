Фото: портал мэра и правительства Москвы

На платформе "Электронный дом" появился новый сервис "Ремонт окон", с помощью которого жители Москвы могут подать заявку на проведение различных работ с окнами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Речь идет о замене оконных петель, ручек и уплотнителей, а также установке или замене москитных сеток. Работы выполняют специалисты компаний-партнеров, на все услуги предоставляется гарантия.

Сервис доступен авторизованным пользователям платформы с учетной записью на mos.ru, которые указали адрес в профиле. Чтобы оформить заявку, нужно перейти в карточку "Ремонт окон" в разделе "Услуги" на сайте или в приложении и заполнить форму с указанием типа и количества окон. Также нужно выбрать время визита мастера и оставить контактные данные. В течение одного рабочего дня оператор свяжется с пользователем для уточнения деталей.

В назначенный день специалист осмотрит окна, оценит возможность выполнения работ и назовет конечную стоимость. Если заказчик согласится, то выезд мастера будет бесплатным. В случае отказа от услуги или невозможности ее выполнения предусмотрена плата в размере 1 000 рублей.

Итоговая стоимость зависит от объема и типа работ. Необходимые материалы, включая фурнитуру, заказчик должен приобрести заранее. При этом их можно купить у партнера сервиса, если они есть в наличии у мастера.

Оплата производится наличным или безналичным способом, после чего клиент получает акт выполненных работ и чек. Гарантия на оказанные услуги составляет 12 месяцев.

Платформа "Электронный дом" работает с ноября 2020 года и предназначена для онлайн-управления многоквартирными домами. С ее помощью можно взаимодействовать с управляющими организациями, участвовать в опросах, общаться с соседями, передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что москвичи могут избавить квартиру от накопившихся предметов и освежить обстановку с помощью сервисов "Вывоз ненужных вещей" и "Химчистка" на платформе "Электронный дом". Они предназначены для того, чтобы быстро освободить пространство и привести дом в порядок без лишних хлопот.

В случае с сервисом "Вывоз ненужных вещей" грузчиков и транспорт можно не искать – достаточно оформить заявку, выбрать удобное время, и специалисты сами приедут, аккуратно упакуют и заберут вещи. С помощью сервиса "Химчистка" можно заказать чистку мягкой мебели, ковров и матрасов на дому.