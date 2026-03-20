Форма поиска по сайту
Новости

20 марта, 16:26

На платформе "Электронный дом" появился новый сервис "Ремонт окон"

На платформе "Электронный дом" появился новый сервис "Ремонт окон", с помощью которого жители Москвы могут подать заявку на проведение различных работ с окнами. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Речь идет о замене оконных петель, ручек и уплотнителей, а также установке или замене москитных сеток. Работы выполняют специалисты компаний-партнеров, на все услуги предоставляется гарантия.

Сервис доступен авторизованным пользователям платформы с учетной записью на mos.ru, которые указали адрес в профиле. Чтобы оформить заявку, нужно перейти в карточку "Ремонт окон" в разделе "Услуги" на сайте или в приложении и заполнить форму с указанием типа и количества окон. Также нужно выбрать время визита мастера и оставить контактные данные. В течение одного рабочего дня оператор свяжется с пользователем для уточнения деталей.

В назначенный день специалист осмотрит окна, оценит возможность выполнения работ и назовет конечную стоимость. Если заказчик согласится, то выезд мастера будет бесплатным. В случае отказа от услуги или невозможности ее выполнения предусмотрена плата в размере 1 000 рублей.

Итоговая стоимость зависит от объема и типа работ. Необходимые материалы, включая фурнитуру, заказчик должен приобрести заранее. При этом их можно купить у партнера сервиса, если они есть в наличии у мастера.

Оплата производится наличным или безналичным способом, после чего клиент получает акт выполненных работ и чек. Гарантия на оказанные услуги составляет 12 месяцев.

Платформа "Электронный дом" работает с ноября 2020 года и предназначена для онлайн-управления многоквартирными домами. С ее помощью можно взаимодействовать с управляющими организациями, участвовать в опросах, общаться с соседями, передавать показания счетчиков и оплачивать коммунальные услуги.

Ранее сообщалось, что москвичи могут избавить квартиру от накопившихся предметов и освежить обстановку с помощью сервисов "Вывоз ненужных вещей" и "Химчистка" на платформе "Электронный дом". Они предназначены для того, чтобы быстро освободить пространство и привести дом в порядок без лишних хлопот.

В случае с сервисом "Вывоз ненужных вещей" грузчиков и транспорт можно не искать – достаточно оформить заявку, выбрать удобное время, и специалисты сами приедут, аккуратно упакуют и заберут вещи. С помощью сервиса "Химчистка" можно заказать чистку мягкой мебели, ковров и матрасов на дому.

Читайте также


город

Главное

Могут ли предпочтения в музыке говорить об уровне IQ?

Любители меланхоличной музыки обладают более высокими когнитивными способностями

Однако психологи уверены: предпочтения связаны с личностными особенностями

Читать
закрыть

Как в России помогают студенческим семьям?

Студенческим семьям выплатят не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка

Семьи с детьми получают единое пособие и ряд других социальных гарантий

Читать
закрыть

Как бороться с лудоманией в России?

Минфин может объявить о легализации онлайн-казино в апреле 2026 года

Введение онлайн-казино в правовое поле станет дополнительным доходом для бюджета РФ

Читать
закрыть

Чем уникален день весеннего равноденствия 20 марта?

Сегодня день и ночь будут длиться по 12 часов на всей территории земного шара

Ежегодно день весеннего равноденствия начинается в разное время

Читать
закрыть

Чем опасен длительный отказ от мяса?

Отказ способен привести к снижению уровня энергии и потере мышечной массы

Может появиться тяга к высокоуглеводной пище

Читать
закрыть

Чем опасны клещи Хиаломма?

Хиаломма ведет себя агрессивно

Убежать от такого спринтера сложно

Читать
закрыть

Почему москвичи полюбили кафе при храмах?

Тренд связан с тем, что подобные кафе стали активно замечать в СМИ

В таких пространствах работают дизайнеры и художники, создавая места, куда хочется приходить

Читать
закрыть

Как закон о регулировании ИИ отразится на пользователях?

Мера кардинально изменит правила игры на рынке нейросетей

Создаются условия, при которых глобальным игрокам будет сложно работать в России легально

Читать
закрыть

