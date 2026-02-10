Москвичам рассказали, какие преимущества дает полная учетная запись на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полная учетная запись на mos.ru дает москвичам возможность пользоваться всеми электронными услугами, сервисами и онлайн-проектами города. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Портал mos.ru сегодня – это более 460 услуг и сервисов, которые помогают решить практически любой вопрос – от бытовых дел и заботы о близких до выбора кружков и покупки билетов на спектакли", – заявили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

Всего на портале есть три уровня учетной записи: упрощенная, стандартная и полная. Чтобы получить первую, нужно просто совершить регистрацию. В таком случае пользователю будет доступна информация о сервисах и услугах mos.ru. Некоторые из них даже будут доступны: оплата штрафов, передача показаний счетчиков.

Чтобы перейти на стандартный уровень, в личный кабинет нужно добавить страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). В этом случае можно прикрепляться к городским поликлиникам, оформлять карту москвича и получать информацию из Фонда капитального ремонта.

Повышение до полной учетной записи доступно как онлайн, так и в центрах госуслуг "Мои документы". Во время личного визита необходимо иметь с собой паспорт. Онлайн же личность подтверждается любым из двух доступных способов. Можно либо войти на mos.ru через ID одного из банков, либо через подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги".

Горожане, которые подтвердили свою личность, могут использовать все возможности портала, в том числе отказаться от получения бумажного единого платежного документа, оформить субсидии на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, быстро получить доступ к электронной медицинской карте. Также можно входить через mos.ru в личный кабинет в сервисах каршеринга и проката электросамокатов.

Также горожане, которые вошли через Mos ID, могут воспользоваться сервисом "Моспитомец" и забрать животное из приюта. Там собраны анкеты кошек и собак, которые проживают в 13 городских приютах.

Кроме того, пользователям с полной учетной записью доступна покупка билетов в сервисе "Мосбилет" без ввода персональных данных – они будут заполнены автоматически. Также там появится информация о родственниках, если она внесена в личный кабинет на mos.ru.

Учетная запись Mos ID открывает доступ к более чем 150 городским ресурсам и проектам. Например, можно проголосовать в "Активном гражданине" и войти на портал "Наш город". Платформа "Электронный дом" помогает собирать общие собрания собственников в многоквартирных домах. Также доступны "Московская электронная школа", приложение "Парковки России", портал "Узнай Москву", инвестиционный портал и другие.

В течение 2025 года на mos.ru было запущено или модернизировано более 110 услуг и сервисов. Например, главной "премьерой" года стал сервис "Мосбилет". Он стал единой площадкой для покупки билетов в городские театры, музеи, концертные залы, на выставки, экскурсии и фестивали без наценок и комиссий.

Кроме того, в электронном дневнике школьника появилась новая функция, позволяющая родителям получать информацию о выездных мероприятиях ребенка. Родители видят календарь запланированных событий и могут дать согласие на участие ребенка или отказаться от него.

