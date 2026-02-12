Форма поиска по сайту

12 февраля, 09:35

Политика

Рютте пригрозил России ответом в случае блокирования Сувалкского коридора

Фото: Getty Images via Anadolu/Dursun Aydemir

Генсек НАТО Марк Рютте пригрозил России "разрушительным" ответом в случае блокирования Сувалкского коридора. Такое заявление он сделал перед заседанием глав Минобороны стран военно-политического блока, передает РИА Новости.

По словам Рютте, Альянс регулярно обрабатывает множество сценариев, используя актуальные разведывательные данные и реальные оценки возможностей.

"Я могу вас заверить: НАТО хорошо подготовлено к ответу на любую угрозу Альянсу. Наша реакция будет разрушительной. Именно поэтому мы усиливаем восточный фланг – чтобы никто даже не думал, что может напасть на этот оборонительный альянс", – сказал он.

Ранее СМИ писали, что Польша и Литва обсуждали строительство нового военного полигона в Сувалкском коридоре, через который Литва соединяется с основной частью Евросоюза. Эта территория на границе Литвы и Польши расположена между Белоруссией и Калининградской областью РФ.

До этого глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия даст полноценный военный ответ в случае нападения Европы. Для этого будет задействован весь арсенал имеющихся средств. При этом РФ не намерена нападать на Европу, это "совершенно ни к чему", подчеркнул министр.

Владимир Путин заявил о быстрой адаптации России к вызовам НАТО

