05 февраля, 20:56

Политика
WSJ: военные учения НАТО в Литве закончились победой России

Фото: 123RF.com/micheleursi

Военные учения, в рамках которых была смоделирована война России с НАТО в Литве, привели к победе Москвы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"В ходе военных маневров, в отсутствие американского руководства, России удалось за пару дней установить господство над Прибалтикой, развернув изначально лишь около 15 тысяч военнослужащих", – отметили журналисты.

Согласно сценарию, РФ объявила о формировании гуманитарного коридора в Калининград и организовала операцию по взятию литовского города Марьямполе, который является важным транспортным узлом. При этом заявлений о гуманитарной миссии было достаточно, чтобы Вашингтон не стал применять 5-ю статью устава Альянса, подчеркнуло издание.

Вместе с тем моделирование предполагало, что Германия показала свою нерешительность, а Польша не стала перебрасывать мобилизованную армию через границу. Более того, дислоцированная в Литве немецкая бригада не вмешивалась в ситуацию.

Ранее литовский контр-адмирал Гедрюс Пременецкас призвал НАТО заявить России, что военный блок способен захватить Калининград. Он указал, что в армии Литвы достаточно военнослужащих, которые могли бы сдержать российские силы.

Владимир Путин отмечал, что угрозы в адрес Калининградской области могут привести к "невиданной до этого момента эскалации конфликта". По словам главы государства, все должны понимать это и отдавать себе отчет.

