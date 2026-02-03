Фото: militarywatchmagazine.com

Войска США провели учения в Польше, в 60 километрах от Калининградской области. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Уточняется, что американские военные выполнили боевую стрельбу из БМП Bradley на полигоне Бемово-Писке. В материале говорится, что эти учения стали "демонстрацией силы". В это же время Штаты продолжают обновлять парк своей бронетехники и усиливать присутствие вблизи РФ и Белоруссии, резюмировали авторы статьи.

Ранее в российском МИД заявляли, что НАТО всерьез готовится к войне с Россией, о чем свидетельствуют заявления европейских лидеров, включая главу евродипломатии Каю Каллас, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, лидера Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и генсека НАТО Марка Рютте.

До этого Владимир Путин рассказывал, что Россия готова работать с Великобританией, Европой и США, но на равных, только при уважительном отношении друг к другу. Если в конце концов стороны выйдут на это, то от этого выиграют все.

