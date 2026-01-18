Политик Юргелявичус: НАТО разработало сценарий блокады Калининграда

Фото: depositphotos/Svtdep

Страны Североатлантического альянса разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. Об этом заявил экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус в интервью украинским СМИ.

"Один из реальных сценариев конфронтации между НАТО и Россией – это именно блокада Кенигсбергской (Калининградской. – Прим. ред.) области", – приводит РИА Новости слова дипломата.

При этом Юргелявичус отказался называть город Калининградом, потому что, по его мнению, он якобы не имеет никакого отношения к РФ.

В ноябре прошлого года Литва утвердила новый порядок контроля за российскими гражданами, которые следуют транзитом через страну в Калининградскую область.

Теперь координированно осуществлять надзор за транзитом и реагировать на инциденты будут служба охраны государственной границы, полиция Литвы и служба общественной безопасности.

Владимир Путин отмечал, что угрозы западных стран в адрес Калининградской области приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень".