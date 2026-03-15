Трамваи столкнулись на Волоколамском шоссе в Москве

На Волоколамском шоссе Москвы столкнулись два трамвая, один из них сошел с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"В результате происшествия семь человек пострадали", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте ДТП находятся 20 машин скорой помощи.

Кроме того, в настоящий момент на улице Водников, в районе остановки "Канал имени Москвы" задерживаются трамваи № 6. Маршрут временно изменен, добавляет телеграм-канал столичного Дептранса.

Ранее на Волоколамском шоссе произошла авария с участием нескольких автомобилей. Сообщалось, что машины столкнулись в районе дома 16. На место прибыли сотрудники оперативных служб.

В связи с ДТП движение в сторону области было затруднено, а водителей призывали находить пути объезда.