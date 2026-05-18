18 мая, 16:47

Общество

Рособрнадзор объявил предостережения МФТИ и ЮФУ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Рособрнадзор объявил предостережения Южному федеральному университету (ЮФУ) и Московскому физико-техническому институту (МФТИ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Предостережения были объявлены в связи с тем, что учреждения нарушили обязательные условия. В частности, МФТИ уличили в размещении неполной информации на сайте, а также в том, что организация не сформировала и не согласовала образовательные программы.

ЮФУ вынесено предостережение из-за того, что не была составлена основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа магистратуры, а также по причине того, что учреждение не обеспечивает открытость и доступность сведений о реализуемых программах.

В связи с этим ЮФУ и МФТИ предложили принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального госконтроля в сфере образования.

Ранее Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в адрес четырех вузов. Они касались Национального исследовательского университета ИТМО, Московского гуманитарно-экономического университета, Московской международной академии, а также учреждения профессионального религиозного образования – Буддийского университета "Даши Чойнхорлин" имени Дамба Даржа Заяева.

