Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 18:28

Происшествия
Главная / Новости /

Indian Express: слон раздавил женщину в индийском штате Карнатака

Слон раздавил женщину в индийском штате Карнатака

Фото: 123RF.com/miklyxa

Слон раздавил 33-летнюю женщину в парке дикой природы в округе Кодагу в индийском штате Карнатака, сообщила газета Indian Express.

Туристка из штата Тамилнад по имени Туласи приехала в парк со слонами "Дубаре" вместе с мужем и ребенком. Инцидент произошел утром, когда туристам было разрешено находиться рядом со слонами и наблюдать за тем, как сотрудники парка кормят и моют животных.

Во время этого процесса между двумя слонами Канчан и Мартанда завязалась драка. Несмотря на попытки сотрудников парка успокоить животных, Канчан напал на Мартанду, из-за чего тот потерял равновесие и повалился на землю.

Уточняется, что, когда слон начал падать, Туласи вместе с остальными посетителями начала убегать, но споткнулась и упала, после чего слон придавил ее. Муж и ребенок женщины смогли спастись и не пострадали.

Министр лесного хозяйства, экологии и окружающей среды штата Карнатака Эшвар Кхандре поручил провести тщательное расследование всех обстоятельств произошедшего и принять необходимые меры, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов в будущем.

Министр подчеркнул, что, независимо от того, насколько хорошо натренированы слоны, предсказать их поведение в конкретный момент крайне сложно. Кхандре также поручил чиновникам запретить посетителям таких парков трогать слоновьи хоботы, приближаться к животным для фотографий, а также кормить их сахаром, бананами или любой другой едой.

Ранее в американском штате Нью-Джерси 8-летний ребенок пострадал в результате нападения бобра. Мальчик пытался убежать от животного, однако споткнулся и упал. Бобр прокусил ему бедро.

Читайте также


происшествияживотныеза рубежом

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика