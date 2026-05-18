Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая, 18:23

Шоу-бизнес

Солистка группы "Винтаж" упала со сцены в Москве

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/dusya_star

Солистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Несмотря на падение, Плетнева поднялась и продолжила выступление. В результате инцидента певица сломала палец на руке и получила многочисленные ссадины.

"Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо", – поделилась она.

В мае 2024-го конфетти в форме сердца попало певице в дыхательные пути. Артистка сумела отработать программу до конца, после чего ее госпитализировали.

Ранее солист Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил сотрясение мозга во время выступления. Один из фанатов бросил на сцену телефон, чтобы певец сфотографировался на него, однако гаджет попал тому в голову. Музыкант признался, что после удара ему было сложно выступать, поскольку пение создавало сильную нагрузку на рану и вызывало дезориентацию.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Могут ли пенсионеры избавить рынок труда от дефицита кадров?

Пенсионеры гораздо более ответственные и высококвалифицированные специалисты

Чтобы такие граждане вышли на рынок, предлагаемые вакансии должны быть комфортными

Читать
закрыть

Нужно ли снижать возраст вступления в брак в РФ?

Социальное государство заботится о том, чтобы дети имели возможность получить образование

Эксперты уверены: более ранний брак не гарантирует устойчивости отношений

Читать
закрыть

Что стоит за заявлениями о нападении на Калининград?

Эксперты уверены: это акт отчаяния, который имеет форму агрессии

Читать
закрыть

Что ждет строительный рынок в 2026 году?

Отрасль находится не в самом критическом положении, но сталкивается со сложностями

Есть вероятность, что какое-то число строительных компаний уйдет с рынка в этом году

Читать
закрыть

Доберется ли лихорадка Эбола до России?

Болезнь имеет более высокие шансы на распространение по сравнению с хантавирусом

Эксперты уверены: ситуация в России будет зависеть от принимаемых мер

Читать
закрыть

Почему инъекции для "дельфиньей кожи" могут быть опасны?

Популярная среди россиянок процедура может обернуться папулами, отеками и сепсисом

Читать
закрыть

Как помочь организму справиться с жарой?

Важно восполнять водный баланс

Для защиты кожи тела и лица следует использовать кремы с SPF

Читать
закрыть

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика