Солистка группы "Винтаж" упала со сцены в Москве

Солистка поп-группы "Винтаж" Анна Плетнева упала со сцены во время сольного концерта в Москве. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию артистки в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Несмотря на падение, Плетнева поднялась и продолжила выступление. В результате инцидента певица сломала палец на руке и получила многочисленные ссадины.

"Перелом, ссадины, но я очень счастливая. Спасибо, что волнуетесь. Все хорошо", – поделилась она.

В мае 2024-го конфетти в форме сердца попало певице в дыхательные пути. Артистка сумела отработать программу до конца, после чего ее госпитализировали.

Ранее солист Bring Me the Horizon Оливер Сайкс получил сотрясение мозга во время выступления. Один из фанатов бросил на сцену телефон, чтобы певец сфотографировался на него, однако гаджет попал тому в голову. Музыкант признался, что после удара ему было сложно выступать, поскольку пение создавало сильную нагрузку на рану и вызывало дезориентацию.